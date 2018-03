Pforzheim – Flüchtiger Unfallverursacher beschädigt zwei geparkte Fahrzeuge

Pforzheim (ots) – Von Dienstag auf Mittwoch wurden in der Pforzheimer Schellingstraße zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt, wobei sich der Unfallverursacher unerkannt aus dem Staub machte. Nach Spurenlage und bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats Pforzheim befuhr der Gesuchte im Zeitraum von Dienstagabend, 19.00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07.40 Uhr, mit einem vermutlich größeren Fahrzeug mit blauer Farbe die Schellingstraße bergabwärts. Höhe der Anwesen Nr. 15 und Nr. 17 streifte er den am rechten Fahrbahnrand geparkten Daimler sowie ein Fiat-Wohnmobil und verursachte dadurch einen Unfallschaden von geschätzten 6.000 Euro. Obwohl der Verursacher dies bemerkt haben müsste, entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an das Verkehrskommissariat Pforzheim unter Telefon 07231/ 1864100 erbeten.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3903520