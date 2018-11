Pforzheim – Frau gerät in Straßengraben und wird verletzt in ein Krankenhaus geflogen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ohne ersichtlichen Grund geriet am Freitagmorgen eine 49-jährige Opel-Fahrerin auf der Landstraße bei Huchenfeld alleinbeteiligt in den Straßengraben und musste mit ihren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau war gegen 08.45 Uhr von Huchenfeld in Richtung Pforzheim unterwegs und geriet nach Zeugenangaben ins rechte Bankett. Hier kollidierte sie mit einem aus der Erde herausragendem Wasserohr, so dass ein Rad abgerissen wurde und sich das Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung drehte. Die unter Schock stehende 49-Jährige wurde durch die Feuerwehr Pforzheim mit technischer Hilfe aus ihrem Wrack befreit und mit ihren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Ihr Opel wurde mit einem geschätzten Schaden von 8.000 Euro abgeschleppt. Der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich während der Unfallaufnahme Stau in beide Richtungen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4104993