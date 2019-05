Pforzheim: Frau von Pkw angefahren – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Anzeige

Am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, lief eine 40-jährige Frau mit ihrem angeleinten Hund, ein schwarzes, fünf Monate altes Tier, auf der Pforzheimer Straße in Höhe der Ortsverwaltung Büchenbronn, auf dem rechten Gehweg in Richtung Engelsbrand.

Zeitgleich kam von hinten ein unbekannter Fahrzeugführer und streifte die Frau in der Vorbeifahrt mit dem Außenspiegel seines Pkw. Die Passantin stürzte hierauf zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle.

Von dem flüchtigen Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um ein schwarzes Auto, mittlere Größe, mit Pforzheimer Zulassung handelt.

Hinweise gesucht

Zeugen des Unfalls, insbesondere ein heller Pkw, der dem Unfallverursacher folgte, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Pforzheim unter der Rufnummer 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen. ots/BNN