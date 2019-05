Pforzheim – Frontalzusammenstoß mit 4 schwer verletzten Personen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am 11.05.2019, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 44jähriger Pkw-Führer mit seinem Pkw VW Kombi die Dietlinger Straße ( L 562) von Pforzheim in Richtung Keltern. Am Ortsausgang kam er auf regennasser Fahrbahn in einer langgezogenen Rechtkurve nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal auf den ordnungsgemäß entgegen kommenden Pkw BMW eines 36jährigen Pkw-Führers. Durch den Aufprall wurde der verursachende Pkw-Führer in sein Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Beide Fahrzeugführer und zwei 39- und 7jährige Mitfahrer im BMW wurden durch den Unfall schwer verletzt. Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die L 562 war zur Unfallaufnahme bis gegen 17.00 Uhr voll gesperrt. Es bestand eine örtliche Umleitung

