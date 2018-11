Pforzheim – Fußgänger angefahren und davon gefahren / Zeugenauruf

Anzeige

Pforzheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und PKW kam es am 24.11.2018, 00.35 Uhr, in Pforzheim, Heinrich-Wieland-Allee/Sachsenstraße. Ein 49-jähriger Fußgänger aus Pforzheim wollte in o. a. Kreuzungsbereich die Heinrich-Wieland-Allee in Richtung Bayernstraße überqueren. Hierbei wurde er nach eigenen Angaben von einem PKW angefahren, wodurch er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Zeugen bemerkten einen dunklen Kleinwagen, der bergaufwärts davonfuhr.

Zeugen die Angaben über das flüchtige Fahrzeug machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim, 07231/186-4100, zu melden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4124544