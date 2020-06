Pforzheim – Fußgängerin bei Unfall verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Pforzheim ist eine 47-jährige Fußgängerin leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen überquerte die Frau gegen 16:45 Uhr offenbar ordnungsgemäß bei grüner Ampel eine Fußgängerfurt an der Einmündung Luitgardstraße/Luisenstraße, als sie von einer 24-jährigen Renault-Fahrerin angefahren wurde. Die Renault-Fahrerin bog wohl ebenfalls bei Grün von der Luitgardstraße in die Luisenstraße ein. Die Fußgängerin wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand kein Sachschaden.

