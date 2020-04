Pforzheim – Fußgängerin von Auto gestreift und leicht verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein 66-jähriger Ford-Fahrer hat am Dienstag in der Straße „Am Schönblick“ in Pforzheim eine 69-jährige Fußgängerin gestreift, welche dabei leicht verletzt wurde.

Der 66-Jährige fuhr in Richtung des Kreisverkehrs und streifte beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel den Arm der 69-Jährigen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich von am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge befand. Durch den Unfall erlitt die Fußgängerin Prellungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Am Ford entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Wer im Zusammenhang mit dem Unfall Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Verkehrspolizei Pforzheim unter 07231 1863111.

Christoph Schaper, Pressestelle

