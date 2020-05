Pforzheim – Fußgängerin von Fahrzeug erfasst und schwer verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Donnerstagvormittag zog sich eine Frau beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs auf der Hohenzollernstraße schwere Verletzungen zu.

Gegen 7:30 Uhr beabsichtigte ein 50-jähriger Opel-Fahrer von der Ebersteinstraße kommend nach links auf die Hohenzollernstraße abzubiegen. Nach den ersten Ermittlungen übersah er hierbei die 52-jährige Fußgängerin, welche vom Fahrzeug erfasst und am Bein schwer verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

