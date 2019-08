Pforzheim – Gartenbaufirma von Einbrechern heimgesucht

Anzeige

Pforzheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fielen bei einem Einbruch in einen Baucontainer einer in Würm ansässigen Gartenbaufirma hochwertige Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro in die Hände von Kriminellen.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit von 18.30 Uhr bis 08.00 Uhr, auf noch ungeklärte Weise Zugang zum Firmengrundstück in der Waldstraße. Durch das Aufhebeln von Vorhängeschlössern erlangten Sie Zutritt zu einer Lagerhalle sowie einem Baucontainer. Während aus der Lagerhalle nach offenbar nichts entwendet wurde, fehlten aus den Aufbewahrungskisten im Baucontainer mehrere hochwertige Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 186-3311 in Verbindung zu setzen.

