Pforzheim – Gartenhütte abgebrannt

Pforzheim (ots) – Am Freitagabend brannte eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage in der Ersinger Straße. Das Feuer wurde kurz nach 20.00 Uhr entdeckt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Telefon 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

