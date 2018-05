Pforzheim – Gefährliche Körperverletzung an Bushaltestelle

Pforzheim (ots) – Dienstagfrüh, gegen 03:00 Uhr, wurden drei Männer, im Alter zwischen 21 und 31 Jahren, von drei Tatverdächtigen, im Alter zwischen 20 und 21 Jahren, an der Bushaltestelle Rößlestaffel in Pforzheim massiv geschlagen. Die drei Männer erlitten schwere Verletzungen und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst, konnten jedoch durch eine sofort eingeleitete Fahndung des Polizeireviers Pforzheim-Süd ausfindig gemacht werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd telefonisch unter der 07231/186 – 3311 in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3932558