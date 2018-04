Pforzheim – Geldbeutel aus parkendem Pkw beim Krankenhaus Siloah gestohlen

Pforzheim (ots) – Unbekannte Täter schlugen am Montag in der Zeit von 20 bis 22 Uhr bei einem auf dem Parkplatz in der Wilferdinger Straße des Krankenhauses Siloah abgestellten Pkw die Seitenscheibe ein. Aus der auf dem Beifahrersitz befindlichen Handtasche wurde der Geldbeutel der Fahrzeugbesitzerin entwendet und samt Inhalt mitgenommen. Um einem Diebstahl vorzubeugen, achten Sie bitte darauf bei Verlassen Ihres Fahrzeugs dieses abzuschließen und keine Wertgegenstände zurückzulassen. Wer die Tat beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird unter Telefon (07231) 186-3311 um seine Meldung beim Polizeirevier Pforzheim-Süd gebeten.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3912515