Pforzheim – Geldbeutel entrissen, Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) – Bereits am Dienstagabend kam es in der Pforzheimer Südstadt zu einem Vorfall, bei dem ein 50-Jähriger umgestoßen und dessen Geldbeutel durch zwei unbekannte Täter entrissen wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der vietnamesische Mann gegen 18 Uhr bei einem Geldautomaten in der Bahnhofstraße Bargeld abgehoben und war anschließend in Richtung Kreuzstraße gelaufen. An der Einmündung zur Oberen Augasse nahm er seinen Geldbeutel aus der Hosentasche, als er plötzlich völlig überraschend von hinten am Arm festgehalten und von einer weiteren männlichen Person umgestoßen wurde. Dabei entriss ihm der etwas größere Täter seinen Geldbeutel. Die beiden Männer flüchteten über die Pflügerstraße in Richtung Stadtpark. Ihr Opfer blieb unverletzt. Durch die zwischenzeitlich durchgeführte Vernehmung des Geschädigten liegt folgende Personenbeschreibung der gesuchten Männer vor: Die Person, die das Opfer am Arm festhielt, wird als 17-22 Jahre alt und mit südländischem Aussehen beschrieben. Er war etwa 160 cm klein, trug ein weißes T-Shirt, Jeanshose und ein Basecap. Der mit circa 170 cm etwas größere Täter war im selben Alter, ebenfalls von südländischem Aussehen und trug einen 3-Tage-Bart. Er war mit einem T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose und einem weißen Basecap bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.

