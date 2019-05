Pforzheim – Geldbörse geraubt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter raubte am Montagnachmittag in Brötzingen einer 69-Jährigen die Geldbörse. Der Unbekannte sprach die Frau gegen 17.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Mühlkanal an, ob sie ihm einen Euro für eine Busfahrkarte geben könne. Als die Frau ihren Geldbeutel hervorholte, riss ihr der Unbekannte diesen aus der Hand und flüchtete. Daraufhin sprach die 69-Jährige einen Passanten an und bat ihn die Polizei zu verständigen. Die ersten Fahndungsmaßnahmen verließen ohne Erfolg. Im Geldbeutel befand sich eine geringe Menge Bargeld. Der Täter wird als ca. 18-20 Jahre alt und ca. 170 cm groß beschrieben. Er trug eine helle Jacke. Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

