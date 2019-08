Pforzheim – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Zwei Tatverdächtige nach Raubüberfall in Untersuchungshaft

Anzeige

Pforzheim (ots) – Nach einem Raubüberfall konnten in der vergangenen Nacht zwei Tatverdächtige – ein 39 Jahre alter Türke und ein 41 Jahre alter Deutscher – vorläufig festgenommen werden.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sollen in der Nacht auf den 02.08.2019 insgesamt drei Täter in die Wohnung des Geschädigten in der Pforzheimer Nordstadt eingedrungen sein. Dort sollen sie den Geschädigten mit Schlägen traktiert, gewürgt und gefesselt haben. Im weiteren Verlauf sollen die Täter Schmuck und Bargeld aus der Wohnung entwendet haben. Der Geschädigte musste aufgrund der von ihm erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden und wird dort stationär behandelt. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige in Tatortnähe festgestellt werden, welche beim Erkennen der Polizei sofort flüchteten. Durch eine Streife konnte der 41-jährige Deutsche verfolgt und vorläufig festgenommen werden. Der 39-jährige türkische Tatverdächtigte, welcher sich in einem Gebüsch versteckt hatte, konnte durch einen Polizeidiensthund aufgespürt und anschließend ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt, welcher Haftbefehl gegen sie erließ und die Haftbefehle in Vollzug setzte. Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen dauern an.

Regina Schmid, Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4339537