Pforzheim – Gestürzte Radfahrerin schwer verletzt

Pforzheim (ots) – Schwer verletzt wurde am Donnerstagmorgen gegen 09.45 Uhr eine 33-jährige Fahrradfahrerin. Die 33-Jährige fuhr auf der abschüssigen Schwarzwaldstraße stadteinwärts und wollte nach rechts in die Hohlstraße abbiegen. Hierbei stürzte sie auf regennasser Fahrbahn, von ihrem Rad. Die Fahrradfahrerin, die nach bisherigen Erkenntnissen, keinen Helm trug, zog sich schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen, zu und musste durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

