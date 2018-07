Pforzheim – Gleich mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Insgesamt drei Zigarettenautomaten wurden von Sonntag auf Montag in Pforzheim aufgebrochen. Offensichtlich mit einem scherenartigen Werkzeug wurde die Automaten in der Eutinger Mäurachstraße, in der Landsberger Straße und in der Zeppelinstraße im Pforzheimer Osten angegangen. Teilweise gelang es den Tätern so gewaltsam an die Geldscheinkassetten sowie an die Tabakwaren zu gelangen. Während der Gesamtdiebstahlsschaden noch nicht genau beziffert werden kann, wurde ein Sachschaden von mehreren hundert Euro durch die vermutlich selben Täter verursacht. Wer diesbezügliche Feststellungen gemacht hat, wird um seine Meldung beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter Telefon 072311/186-3211 gebeten.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4022839