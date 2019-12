Pforzheim – Graffiti an der Schloßkirche

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag die Eingangstür der Schloßkirche verunstaltet. Dort wurde mit schwarzer Farbe der Schriftzug „HIGHWAY TO HELL“ aufgesprüht. Der angerichtete Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Telefon 07231/1863211 in Verbindung zu setzen

