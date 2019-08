Pforzheim- Häuser und Autos mit weißer Farbe besprüht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unbekannte waren in der Nacht zum Freitag in der Liebeneckstraße mit weißer Farbe unterwegs. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Täter vermutlich mit Sprühdosen 13 Häuser und zehn geparkte Autos mit Herzen und sinnlosen Schmierereien beschädigt haben. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Pforzheim-Buckenberg, Telefon 7231 965593, erbeten.

