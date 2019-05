Pforzheim – Handfester Streit bei kleiner Gartenfeier

Anzeige

Pforzheim (ots) – Bei einem Treffen in einem Hausgarten in der Eisinger Landstraße in der Nacht auf Samstag eskalierte ein Streit und es kam zu Körperverletzungsdelikten. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielten sich fünf Personen gemeinsam in dem Garten auf und tranken alkoholische Getränke. Angeblich aufgrund einer Kleinigkeit kam es gegen 02.45 Uhr zum Streit untereinander, worauf zwei Tatverdächtige im Alter von 32 und 38 Jahren auf einen 28-Jährigen losgingen. Sie schlugen und traten auf den Mann ein. Als die Frau des Geschädigten diesen schützend umklammerte, wurde auch sie Opfer des Angriffs. Die Beiden erlitten Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper und wurden in einem Krankenhaus versorgt. Alle Anwesenden waren deutlich alkoholisiert. Die beiden Tatverdächtigen wiesen bei einem Atemtest Werte von 1,6 und über 2 Promille auf. Bei der Auseinandersetzung ging wohl auch Gartenmobiliar zu Bruch.

Raphael Fiedler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4262341