Pforzheim – Hochwertige E-Bikes gestohlen

Pforzheim (ots) – In der Nacht auf Freitag wurden Am Kupferhammer in Pforzheim zwei hochwertige E-Mountainbikes gestohlen. Die Räder waren an einem dortigen Geländer mit gleich mehreren Schlössern gesichert. Die unbekannten Täter müssen die Schlösser zwischen 23.00 Uhr und 23.40 Uhr geknackt und dann unbemerkt mitgenommen haben. Eines der Räder der Marke Scott in neon-gelber Farbe hat einen Wert von 5.500 Euro. Das zweite E-Bike der Marke Cube in neon-grüner Farbe ist 3.200 Euro wert.

Zeugen, die die Tat oder die Räder gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07231 186-3311 mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.

