Pforzheim/ Höfen an der Enz – Einfach weitergefahren: 84-Jähriger an gleich mehreren Unfällen hintereinander beteiligt – Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Anzeige

Pforzheim Höfen an der Enz (ots) – Gleich an mehreren Unfällen hintereinander war ein 84-jähriger BMW-Fahrer am Samstag, zwischen 12 und 14 Uhr auf seiner Fahrstrecke von Eisingen im Enzkreis nach Simmersfeld im Kreis Calw beteiligt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr in Pforzheim. Hier fuhr der 84-Jährige die Kurze Steig hinunter, als er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr kam und dabei gegen den Seitenspiegel eines Transporters stieß. Ohne sich jedoch um den entstanden Sachschaden zu kümmern, fuhr der BMW-Fahrer danach einfach weiter.

Auf der Bundesstraße 294 von Höfen an der Enz kommend in Richtung Bad Wildbad-Calmbach kam es gegen 12:45 Uhr in Höhe des Gewerbegebiets Gräfenau zum nächsten Unfall. Auch hier geriet der 84-Jährige wieder auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzugs. Dabei verlor der BMW den Außenspiegel sowie weitere Kleinteile, welche in der Folge auf ein hinter dem Sattelzug befindliches Auto fielen. Der 84-Jährige setzte dennoch auch hier seine Fahrt offensichtlich unbeirrt in Richtung Calmbach fort und geriet kurz danach wieder auf die Gegenfahrbahn. Dieses Mal beschädigte er die komplette Fahrerseite eines entgegenkommenden Wagens, bevor er weiter auf und davon fuhr.

Einer Streife des Polizeireviers Nagold gelang es jedoch in der Folge, den 84-Jährigen mitsamt Auto in Simmersfeld ausfindig zu machen und einer Kontrolle zu unterziehen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Der 84-Jährige machte allerdings einen sehr gebrechlichen Eindruck auf die Beamten. Diese verständigten seine Ehefrau, welche mit einem Bekannten vor Ort kam und ihren Mann sowie seinen BMW abholte. Den Führerschein des 84-Jährigen nahmen die Beamten in Verwahrung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Der Polizeiposten Bad Wildbad bittet noch unbekannte Zeugen oder weitere Geschädigte auf der Fahrtstrecke zwischen Eisingen und Simmersfeld darum, sich telefonisch unter 07081 93900 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4594467 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4594467