Anzeige

Polizeipräsidium Karlsruhe [Newsroom]

Pforzheim (ots) – Eine böse Überraschung hat ein 62-jähriger Mann am Samstag gegen 4.30 Uhr im Spechtweg erlebt. Seine Gartenhütte war in Brand geraten. Er hatte den noch warmen Holzkohlegrill gegen 20 Uhr in das Häuschen gestellt, der dann … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4038534