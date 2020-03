Pforzheim-Huchenfeld – Zeugen gesucht: Unbekannte legen Feuer

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unbekannte legten an einem Pavillon nahe einem Jugendraum in der Würmstraße am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr ein Feuer und beschädigten eine Seitenwand. Die Unbekannten entzündeten nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Grillkohleanzünder und deponierten diese auf einem Tisch und einer Sitzbank. Durch das Abrennen der Anzünder wurde ein Teil der Holzverkleidung beschädigt. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

