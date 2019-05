Pforzheim- In Gartenhäuser eingebrochen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unbekannte drangen gewaltsam in zwei Gartenhütten in der Hercyniastraße ein. Nicht nur, dass die Täter einige elektrische Gartengeräte entwendeten, sie drehten auch eine Gasflasche und einen Gasherd auf, so dass unkontrolliert Gas entweichen konnte. Glücklicherweise ist aber nichts passiert. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Pforzheim Süd, Telefon 07231 186-3311, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4275494