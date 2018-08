Anzeige

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pforzheim (ots) – Tabakwaren und Zigaretten im Wert von rund 8.000 Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag erbeutet. Sie drangen gewaltsam in einen Kiosk in der Goethestraße ein und transportierten ihr Diebesgut in einem gelben Sack ab. … Lesen Sie hier weiter…

