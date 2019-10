Pforzheim- In Schule eingebrochen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Bei einem Einbruch in die Bohrainschule der Nacht zum Freitag (4. Oktober) in der Gustav-Rau-Straße haben bislang unbekannte Täter sämtliche Räume durchsucht und teilweise auch Einrichtungsgegenstände zerstört. Die Täter durchsuchten in alle Räumlichkeiten und entkamen mit mehreren Tablets. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte entwendeten die Eindringlinge vermutlich auch Schlüssel. Dadurch entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich, da die gesamte Schließanlage ausgetauscht werden muss. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim Nord, Telefon 07231 186-3211, zu melden.

