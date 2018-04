Pforzheim- In Zahnarztpraxis eingebrochen

Pforzheim (ots) – Übers Wochenende sind Unbekannte gewaltsam in eine Zahnarztpraxis in der Siedlungstraße eingedrungen. Die Täter entkamen unerkannt mit nur wenig Bargeld. Zeugenhinweise werden an den polizeiposten Büchenbronn, Telefon 07231 972894, erbeten.

