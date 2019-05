Pforzheim, Ispringen – Zwei betrunkene Autofahrer

Anzeige

Enzkreis, Pforzheim (ots) – Gleich zwei betrunkene Autofahrer kontrollierte das Polizeirevier Pforzheim-Nord in der Nacht zum Samstag. Um 01.00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Ispringer Eisenbahnstraße ein vorbeifahrender Renault ohne Licht auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 42-Jährigen wurden rund 1,5 Promille gemessen, weshalb der Mann seinen Führerschein abgeben und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Keine zwei Stunden später erbrachte die Überprüfung eines 25-jährigen Golf-Fahrers den gleichen Promillewert in der Pforzheimer Kaiser-Friedrich-Straße. Bei der Hinterherfahrt wurden durch die Polizisten deutliche Ausfallerscheinungen festgestellt, weshalb der Fahrer einen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Auch von ihm wurde eine Blutprobe erhoben und sein Führerschein einbehalten.

