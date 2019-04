Pforzheim – Jugendliche beschädigen mehrere Scheiben an Schwimmhalle der Fritz-Erler-Schule

Anzeige

Pforzheim (ots) – Eine Gruppe von mindestens sechs Jugendlichen im Alter von etwa 15 Jahren hat am Sonntag gegen 19.45 Uhr an der Ostseite der Schwimmhalle mehrere Glasscheiben beschädigt. Die Halle war geschlossen. Eine Zeugin sah die Jugendlichen noch wegrennen. Sie dürften einen Schaden von mehreren tausend Euro hinterlassen haben. Weitere Ermittlungen bezüglich der Verursacher dauern derzeit noch an, zumal die Zeugin zumindest zwei der Jugendlichen, die von etwas kräftigerer Statur sind, wiedererkennen würde.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Pforzheim Süd unter 07231/186-3311 entgegen.

