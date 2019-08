Pforzheim- Jugendliche treten Autospiegel ab

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unbekannte beschädigten in der Pflügerstraße/Wachtelgasse fünf Fahrzeuge und in der Jörg-Ratgeb-Straße zwei Fahrzeuge, indem sie an den geparkten Autos die Spiegel abtraten. Eine Zeugin konnte am Samstag gegen 4.45 Uhr eine Gruppe Jugendlicher bei der Tat beobachten. Sie flüchteten danach zu Fuß in Richtung Stadtkirche. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim Süd, Telefon 07231 186-3311, zu melden.

