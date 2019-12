Pforzheim – Jugendlichen mit Messer bedroht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein 28 Jahre alter Mann hat am Donnerstag gegen 14.10 Uhr in der Westliche Karl-Friedrich-Straße einen 16-Jährigen mit einem Messer bedroht. Offenbar hatten sich beide zu einer Aussprache getroffen. Dabei gerieten sie dem Vernehmen nach in Streit, wobei der 28-Jährige den Jüngeren beleidigte und mit einem Messer bedrohte.

Schließlich mussten hinzugerufene Polizeibeamte den Mann zu Boden bringen und fesseln, da er trotz Aufforderungen sein Messer nicht aus der Hand geben wollte. Verletzt wurde bei dem ganzen Geschehen niemand.

Nach der Begutachtung eines Arztes wurde der 28-Jährige in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

