Pforzheim Jugendlicher seines Fahrschulgeldes beraubt – Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) – Gegen 14:30 Uhr am Montagmittag wollte der 15-Jährige Geschädigte, auf der Kiehnlestraße, sein kurz zuvor von einem Geldautomaten am Leopoldplatz abgehobenes Geld in seinen Schulranzen verstauen. Das Geld befand sich bereits im Geldbeutel des Jungen. Ein etwa 16 Jahre alter junger Mann, welcher dem Geschädigten schon einige Zeit vorher aufgefallen war, kam auf ihn zu und versuchte ihm die Geldbörse zu entreißen. Da der Geschädigte sein Hab und Gut aber stark festhielt, gelang es dem Täter lediglich das Scheingeld aus dem Geldbeutelfach zu entnehmen, was er sich im Anschluss in seine Jackentasche steckte.

Daraufhin ging er in Richtung Goethestraße davon. Der Geschädigte wollte so schnell nicht aufgeben und lief mit dem Täter hinterher. Hierbei schlug ihn der Unbekannte ins Gesicht und schüchterte den 15-Jährigen mit Drohungen von weiteren Schlägen so ein, dass er auf der Durlacher Straße die Verfolgung aus Angst abbrach. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, kroatischer oder bosnisches Erscheinungsbild und Akzent, ca. 16-17 Jahre alt, ca. 177 cm groß, dunkelblonde/hellbraune Haare, Dreitagebart, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke und Jeans.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier-Nord, unter 07231-186-3211, in Verbindung zu setzen.

