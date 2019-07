Pforzheim – Junger Mann wird an Bushaltestelle geschlagen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Eine aufmerksame Zeugin meldete am Freitag, gegen 21:35 Uhr, eine Körperverletzung an einer Bushaltestelle im Bereich des Leopoldplatzes in Pforzheim. Beim Eintreffen einer Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord, konnten der 19-jährige Geschädigte sowie die Zeugin angetroffen werden. Die Tatverdächtigen waren bereits geflüchtet.

Eine Befragung des Geschädigten ergab, dass es zwischen ihm und den unbekannten Tätern bereits im Voraus zu internen Streitigkeiten gekommen sei. Die Tätergruppierung bestand aus drei Personen, wovon nur eine Person den Geschädigten geschlagen haben soll. Der 19-Jährige fiel durch die Schläge zu Boden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07231/186 – 3211, mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord in Verbindung zu setzen.

