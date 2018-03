Pforzheim- Kelleraufbrüche in Mehrfamilienhäusern

Pforzheim (ots) – Unbekannte Einbrecher verschafften sich in den vergangenen Tagen Zugang zu verschiedenen Mehrfamilienhäusern und brachen dort Kellerabteile auf. In den meisten Fällen wurde nichts entwendet. Betroffen waren Gebäude in der Berliner Straße, in der Bertholdstraße, in der Gerberstraße und in der Hachelallee. Tipps für Hausbewohner: Machen Sie es Einbrechern schwer und sichern Sie ihre Türen gut ab. Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Keller auf. Achten Sie auf fremde Personen in Ihrem Haus. Halten Sie die Haupteingangstüren möglichst verschlossen. Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei.

