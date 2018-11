Pforzheim – Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen trafen mehrere Personen vor einer Diskothek in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße aufeinander und gerieten in Streit. Im Rahmen des Streits verletzten sich mindestens zwei Personen. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens gegen 04:30 Uhr flüchteten zunächst alle Beteiligten der Auseinandersetzung. Die Polizei konnte wenig später zwei der mutmaßlichen Schläger festnehmen und die Personalien weiterer Zeugen feststellen. Der Großteil, der Personen wies eine erhebliche Alkoholisierung auf, was wiederum die Ermittlungen erschwerte. Ersten Ermittlungen zufolge waren lediglich drei Personen an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligt, von denen einer nach Schlägen ins Gesicht ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

