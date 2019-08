Pforzheim – Kontrollen der Verkehrspolizei

Anzeige

Pforzheim (ots) – Das Verkehrskommissariat Pforzheim führte am Donnerstagabend im Stadtgebiet von Pforzheim Verkehrskontrollen durch. Im Focus standen Tuningfahrzeuge und Motorräder mit optischen und akustischen Auffälligkeiten. Bei einem Motorrad und fünf Pkw wurden erhebliche Mängel festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Bei dem Motorrad und zwei Pkw wurden Veränderungen an der Auspuffanlage vorgenommen. Ein Pkw-Fahrer hatte gar den Mittelschalldämpfer samt Katalysator entfernt und zudem den Endschalldämpfer verändert. An drei weiteren Fahrzeugen wurden am Fahrwerk Veränderungen vorgenommen. So waren nicht zulässige Rad/Reifenkombinationen und eine Fahrwerktieferlegung zu beanstanden. Zwei Fahrzeuge wurden beschlagnahmt und werden einem Sachverständigen vorgeführt.

