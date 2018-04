Pforzheim – Kurzzeitige Vollsperrung der A 8 nach Verkehrsunfall / Polizei sucht dringend Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag auf der Autobahn 8, Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-Nord, bei dem eine Person schwer sowie zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte gegen 12:15 Uhr ein 34 Jahre alter Autofahrer beim Wechseln des Fahrstreifens den von hinten heranfahrenden Renault übersehen haben. Durch die Kollision geriet der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit einer Betongleitwand und fuhr in der weiteren Folge in die linke Seite eines Sattelaufliegers. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin des Renault-Fahrers so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Für die Landung des Rettungshubschraubers und zur Reinigung der Fahrbahn musste die A8 voll gesperrt werden.

Da beide Beteiligten zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben machten, sucht das Autobahnpolizeirevier Pforzheim Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die Hinweisgeber können sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07231/125810 melden.

