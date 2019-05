Pforzheim – Ladendetektiv erwischt Dieb

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein 36-jähriger Tatverdächtiger konnte am Montag, gegen 09:15 Uhr, nach einem Diebstahl in einem Geschäft in der Westliche Karl-Friedrich-Straße vom Ladendetektiv ertappt werden. Nach Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord wurden entsprechende Personalien aufgenommen.

Der Dieb wurde zunächst dabei beobachtet, wie er Parfum in die Bauchtasche seines Pullovers steckte. Beim Verlassen des Ladengeschäfts hob er das Diebesgut über die Sicherungsantenne und verhinderte dadurch das Auslösen der Alarmanlage. Im Anschluss wurde der 36-Jährige vom Ladendetektiv angesprochen.

