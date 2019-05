Pforzheim – Ladendieb auf frischer Tat festgehalten und dem Haftrichter vorgeführt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 44 Jahre alter Ladendieb konnte am Dienstagmittag in Pforzheim durch Passanten festgehalten werden. Der polizeibekannte Tatverdächtige bezahlte um 12.30 Uhr an der Kasse eines Lebensmittelgeschäftes in der Pforzheimer Innenstadt eine Flasche Bier, hatte aber, was durch Mitarbeiter des Marktes beobachtet werden konnte, weitere Flaschen unter seiner Kleidung versteckt. Nach Verlassen des Kassenbereiches versuchte der Tatverdächtige, wegzurennen, wurde jedoch durch eine Angestellte des Marktes festgehalten. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, auf die Angestellte eingeschlagen zu haben, um so mit dem Diebesgut fliehen zu können. Bei dem Gerangel kamen der Tatverdächtige und die Mitarbeiterin des Marktes zu Boden. Durch das Hinzueilen zweier Personen gelang es schließlich, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei vor dem Ladengeschäft zu fixieren. Bei der körperlichen Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten die eingesteckten Bierflaschen sowie zwei Packungen Süßigkeiten aufgefunden werden, welche zuvor ebenfalls aus dem Lebensmittelgeschäft entwendet worden waren. Der Festgenommene, welcher bereits mehrfach einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, verhielt sich aggressiv, ließ sich vor Ort nicht beruhigen und schrie fortwährend die Beamten an. Er wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl gegen ihn erließ und den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Frank Otruba, Pressestelle Regina Schmid, Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4265219