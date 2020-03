Pforzheim – Ladendieb mit gestohlenem E-Bike unterwegs

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Samstag wurde in der Pforzheimer Innenstadt einen Ladendieb festgenommen, der nicht nur entwendete Artikel mit sich führte, sondern auch ein gestohlenes E-Bike. Um 14.45 Uhr wurde das Polizeirevier Pforzheim-Nord um Unterstützung gebeten, nachdem durch Sicherheitsleute eines Parfümladens in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße ein Mann festgehalten wurde. Dieser hatte zuvor den Kassenbereich mit einem Parfüm im Wert von rund 100 Euro verlassen ohne zu zahlen. Da der 52-Jährige nicht vor Ort bleiben wollte, wurde er durch die Sicherheitsleute zu Boden gebracht und dort bis zum Erscheinen der Beamten fixiert. Die Polizisten fanden im Rucksack weitere Gegenstände, die möglicherweise aus Diebstählen stammen dürften. Bei der Überprüfung des mitgeführten E-Bikes wurde weiterhin festgestellt, dass dies im vergangenen Jahr durch Diebstahl abhandenkam, weshalb den Mann gleich mehrere Anzeigen erwarten.

