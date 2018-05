Pforzheim – Langfinger erbeuten bei Einbruch Bargeld

Pforzheim (ots) – Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeuteten Diebe bei einem Einbruch in der Nacht zum Donnerstag, in der Kieselbronner Straße in Pforzheim.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen 20:00 Uhr und 09:30 Uhr gewaltsam Zutritt in das Büro des Gartencenters. Dort durchwühlten sie Schränke sowie Schubladen. Nachdem sie ihr Diebesgut an sich gebracht hatten, verschwanden sie auf dem gleichen Weg wie sie in das Gartencenter eingedrungen waren.

