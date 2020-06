Pforzheim – Lkw-Fahrer nach Unfall gesucht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Freitagnachmittag kam es an der Kreuzung Hohenäckerallee/Im Buchbusch/Bauschlotter Straße in Pforzheim zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Ermittlungen war eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 16:15 Uhr auf der Hohenäckerallee in Richtung Bauschlott unterwegs, als sie an der Kreuzung auf einen weißen Lkw fuhr, der vor einer roten Ampel wartete. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, obwohl die Mercedes-Fahrerin wohl mehrfach auf den Unfall aufmerksam machte.

Am Mercedes entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Ob am Lkw Sachschaden entstand, ist derzeit unbekannt.

Der Fahrer des weißen Lkws sowie Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich telefonisch an das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231-1863211 zu wenden.

