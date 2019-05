Pforzheim – Lkw-Gespann stößt gegen Pkw – Polizei bittet um Zeugenmeldungen

Anzeige

Pforzheim (ots) – An der Ampel der Zerrenner-/Emilienstraße kam am Donnerstag gegen 8.45 Uhr beim Anfahren ein Lkw-Gespann zu weit nach links und streifte den Opel Corsa einer 20-jährigen Fahrerin. Der Lkw-Lenker fuhr weiter und war bisher nicht zu ermitteln. An dem Kleinwagen ist ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstanden.

Sowohl das Zugfahrzeug des Gespanns als auch der Anhänger waren von blauer Farbe und es könnte sich dem Anschein nach um einen Tiertransporter mit waagrecht verbauten Gitterstäben gehandelt haben. Der Fahrer ist von älterer Erscheinung, hat dunkelblondes, kurzes Haar und trug zu diesem Zeitpunkt eine Brille.

Das Verkehrskommissariat Pforzheim sucht nun Zeugen, insbesondere die Fahrerin eines weißen Mercedes, die hinter dem Opel Corsa fuhr. Entsprechende Meldungen nimmt die Verkehrspolizei unter 07231/186-4100 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4272304