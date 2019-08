Mehrere Anrufe von falschen Polizisten in Pforzheim

Anzeige

In Pforzheim, vor allem im Bereich des Polizeireviers Pforzheim-Süd, sind am Dienstagmittag mehrere Anrufe von falschen Polizisten eingegangen. Nach aktuellem Stand meldeten neun betroffene Personen einen versuchten Trickbetrug am Telefon, wie es in einer offiziellen Mitteilung hieß.

Nach Angaben der Polizei liefen die Anrufe nach dem folgenden Schema ab: Eine männliche Person meldete sich und gab sich als Polizist aus. Er gaukelte den Betroffenen vor, ein Angehöriger – meist Ehemann oder Tochter – hätte einen Unfall gehabt. Jetzt müsse eine Kaution gestellt werden.

Die geforderte Summe lag im Bereich zwischen 58.000 und 60.000 Euro. Zudem erkundigte sich der angebliche Polizist in einigen Fällen, ob sich Wertgegenstände im Haus befinden. Um die Betroffenen unter Druck zu setzen, ertönten mitunter Weingeräusche im Hintergrund.

Die bislang gemeldeten Fälle verliefen aus Sicht der Trickbetrüger erfolglos. Die Anrufe erfolgten zwischen 11.40 Uhr und 13.10 Uhr.

BNN