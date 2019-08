Pforzheim – Mehrere Außenspiegel an Pkw beschädigt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen beschädigte ein 20-Jähriger die Außenspiegel an insgesamt acht geparkten Fahrzeugen. Kurz nach 02.00 Uhr wurde der Polizei von einem Zeugen mitgeteilt, dass ein Mann in der Hölzgartenstraße gegen geparkte Fahrzeuge treten würde. Bei der Überprüfung konnten acht beschädigte Pkw festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 20-Jährige in der Nähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

