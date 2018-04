Pforzheim – Mehrere Autos aufgebrochen und Navigationssysteme entwendet

Pforzheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vier Autos in Pforzheim sowie ein Auto in Birkenfeld auf, baute anschließend die darin befindlichen Navigationsgeräte sowie ein Lenkrad aus und entwendete die Beute. Bei allen fünf Fahrzeugen handelt es sich um Autos der Marke BMW.

Bei dem Aufbruch eines in der Pforzheimer Bunsenstraße abgestellten Fahrzeugs ging der Täter wie folgt vor: Er schlug ein Fenster ein, so dass er die Fahrzeugtüre öffnen konnte. Anschließend baute er das fest im Armaturenbrett installierte Navigationsgerät aus. Weitere Bauteile des Autos blieben unberührt.

Die Aufbrüche in der Friedenstraße, Elsässer Straße und Nuitsstraße in Pforzheim verliefen ähnlich. In der Herrenalber Straße in Birkenfeld wurde anstatt des Navigationsgerätes das Lenkrad entwendet.

Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeirevier Pforzheim-Süd, Telefon: 07231/186 – 3311, sowie vom Polizeirevier Neuenbürg, Telefon: 07082/79120, gerne telefonisch entgegengenommen.

