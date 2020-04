Pforzheim – Mehrere Einbrüche im Bereich Pforzheim

Anzeige

Pforzheim (ots) – Gleich drei Einbrüche musste die Polizei in der Nacht vom vergangenem Donnerstag auf Freitag in Pforzheim verzeichnen.

Bislang unbekannte Täter hebelten im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag 15:00 Uhr und Freitagfrüh 10:00 Uhr die Balkontür eines unbewohnten Hauses, in der Max-Plank-Straße, auf. Das Haus wurde durchsucht. Ob jedoch etwas entwendet wurde bedarf der weiteren Abklärung. Zu einem weiteren Einbruch kam es im Ortsteil Buckenberg in der Kanzlerstraße. Hier hebelten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 03:20 Uhr die Räumlichkeiten einer Station des dort befindlichen Krankenhauses auf. Entwendet wurden mehrere Computerteile im Wert von etwa 1.000 Euro. Die vermutlich gleichen Täter versuchten in weitere Räumlichkeiten des Gebäudetrakts einzudringen. Dies misslang jedoch. Bei einem dritten Einbruch im Ortsteil Oststadt, brachen die Täter, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 04:00 Uhr, in eine in einem Mehrfamilienhaus befindliche Arztpraxis, in der „Unteren Augasse“, ein. Hier wurde Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet.

Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim Süd unter der Telefonnummer 07231 186 3311, in Verbindung zu setzen.

