Pforzheim – Mehrere Fälle von Alkohol oder Drogen am Steuer

Pforzheim (ots) – Zwischen Freitag und Montag haben Einsatzkräfte im Bereich des Polizeipräsidiums Pforzheim mehrere Verstöße wegen Alkohol- und Drogenbeeinflussung am Steuer festgestellt.

Insgesamt vier Unfälle ohne Verletzte verursachten einen Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro. Davon sind drei Unfälle beim Ausparken unter Alkoholeinfluss im Landkreis Calw zu beklagen. Bei einem anderen Unfall in Neuenbürg streifte eine alkoholisierte 32-Jährige mit ihrem Wagen ein geparktes Auto.

Außerdem stellten Polizeibeamte insgesamt sechs weitere Autofahrer fest, die nicht mehr fahrtüchtig waren, ohne dass es zu einem Unfall kam. Drei davon gelangten in Pforzheim und zwei weitere in Freudenstadt wegen jeweils über anderthalb Promille beim Alkoholvortest zur Anzeige. Einen Spitzenwert von zweieinhalb Promille erreichte ein 49-jähriger Transporterfahrer, der in Schlangenlinien auf der Autobahn fuhr. In Freudenstadt fuhr ein 22-Jähriger ebenfalls Schlangenlinien und war beim Drogenvortest positiv auf Cannabis.

Die Polizeibeamten veranlassten in allen Fällen eine Blutentnahme und behielten die Führerscheine der betroffenen Fahrer ein.

