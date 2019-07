Pforzheim – Mit Flasche auf Kopf geschlagen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Auf dem Bahnhofplatz kam es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zweier Personen, bei der einer mit einer Flasche am Kopf geschlagen wurde. Zeugen meldeten um 17.30 Uhr der Polizei einen alkoholisierten und blutenden Mann an der westlichen Bahnhofsunterführung. Sie gaben außerdem an, dass es zuvor zu einer Handgreiflichkeit gekommen sei und dabei auch eine Flasche verwendet wurde. Der 49 Jahre alte Mann an der Unterführung stand derart unter Alkoholeinfluss, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Ersten Erkenntnissen zufolge soll auch er bei der Rangelei mit der Flasche zugeschlagen haben. Ein 44-jähriger Geschädigte meldete sich kurz darauf auf der Polizeiwache. Auch der Geschädigte war deutlich alkoholisiert, ein Atemtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille.

Die Beamten leiteten schließlich ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

